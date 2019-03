Betrunkener Autofahrer im Pongau zwei Mal am selben Abend ertappt

St. Johann im Pongau (APA) - In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in St. Johann im Pongau gleich zwei Mal einen 77-jährigen erwischt, der betrunken mit dem Auto fuhr. Er hatte 1,8 Promille intus. Sie entzogen den Führerschein und riefen ihm ein Taxi. Wenig später fuhr er abermals mit seinem Auto auf dem Weg in ein anderes Lokal an den Gesetzeshütern vorbei, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Einheimische hatte sich mit dem von den Gesetzeshütern gerufenen Taxi erst heim bringen lassen, überlegte es sich aber dann doch anders. Er kehrte zum von der Polizei zwangsweise abgestellten Fahrzeug zurück. Der Pongauer kam auf der Fahrt zu einem anderen Lokal wieder an der gleichen Streife vorbei. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und hielten ihn an. Der Pensionist hatte noch immer 1,78 Promille im Blut. Diesmal nahmen sie ihm die Fahrzeugschlüssel ab. Der Einheimische gab sich uneinsichtig. „Alle guten Dinge wären normalerweise drei“, meinte er zu den Polizisten. Er wurde angezeigt.