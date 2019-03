Deutschland: Langer Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen

Berlin (APA/AFP) - Der Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland ist nach Einschätzung des deutschen Innenministeriums noch lang.

„Wir werden hoffentlich in zehn Jahren erste spürbare Ergebnisse unserer Heimatpolitik in Form von gleichwertigeren Lebensverhältnissen in Deutschland sehen“, sagte der Staatssekretär und Leiter der Abteilung „Heimat“ im deutschen Innenministerium, Markus Kerber, der „Bild am Sonntag“. Es habe in Deutschland mehr als 30 Jahre keine Strukturpolitik gegeben, deshalb könne der Hebel nicht von heute auf morgen umgelegt werden.

Kerber räumte Versäumnisse bei der Einrichtung des neuen Heimatministeriums ein. „Wir hätten den Begriff Heimatpolitik genauer erklären müssen“, sagte der Staatssekretär. Noch sei das Haus „eingerüstet, nicht sichtbar“. Doch das werde sich schnell ändern. Noch vor der Sommerpause würden „konkrete Maßnahmen für strukturschwache Regionen in Ost und West“ vorgestellt. Das Ministerium unter Leitung von Horst Seehofer (CSU) heißt offiziell Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat.