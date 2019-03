Fußball: Austria Klagenfurt feierte 5:0-Heimsieg über Blau Weiß Linz

Klagenfurt (APA) - Austria Klagenfurt hat am Sonntag im ersten Heimspiel unter den neuen deutschen Besitzern in der 2. Fußball-Liga einen überzeugenden Sieg eingefahren. Die Kärntner fertigten den Tabellendritten Blau Weiß Linz mit 5:0 (1:0) ab und verbesserten sich dadurch an die zwölfte Stelle. Die Oberösterreicher bleiben hinter Ried Dritter, der Rückstand auf Spitzenreiter Wattens beträgt weiterhin drei Punkte.

Die Treffer für die klar überlegenen Kärntner erzielten Markus Rusek (15.), Benedikt Pichler (51.), Philipp Hütter (63.) und Kosmas Gkezos (74., 75.).