Regierung schrieb Geschäftsführerposten bei Finanzierungsagentur aus

Wien (APA) - Die Regierung hat einen der beiden Geschäftsführerposten bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) ausgeschrieben. Bewerbungen seien bis 2. April 2019 an den Personalberater AltoPartners zu richten, heißt es in der Stellenausschreibung des Finanzministeriums, die am Samstag im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ veröffentlicht wurde.

Bei der OeBFA wird in zwei Monaten die Stelle von Thomas Steiner vakant, der in das Direktorium der Nationalbank (OeNB) wechselt. Steiner tritt seinen Notenbankjob im Mai an. Steiner war seit 2013 als OeBFA-Geschäftsführer für das Schuldenportfoliomanagement und die Kassenverwaltung des Bundes zuständig.

~ WEB http://www.oebfa.at/

http://www.oenb.at/ ~ APA139 2019-03-03/12:37