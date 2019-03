Grüne Steiermark fixierten erste sechs Plätze von Kandidatenliste

Graz (APA) - Die Grünen Steiermark haben die Plätze eins bis sechs der Kandidatenliste für die Landtagswahl 2020 fixiert. Wie die Partei am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, wurde LAbg. Sandra Krautwaschl zur Spitzenkandidatin gekürt, auf Platz zwei kandidiert Klubobmann und Landessprecher Lambert Schönleitner und auf Platz drei LAbg. Lara Köck.

Die weiteren Plätze auf der Liste: Medizinstudent Georg Schwarzl landete auf Platz vier, Projektmanagerin Veronika Nitsche auf Platz fünf und der Lehrer, Forstwirt und Musiker Alexander Pinter auf Platz sechs. Details will die Partei erst morgen, Montag, bekanntgeben: Um 10.30 Uhr findet ein Pressegespräch mit Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl im Medienzentrum Steiermark (Hofgasse 16, Graz) statt.

Seit gestern, Samstag, hatte der Wahlkonvent der Partei getagt - nicht medienöffentlich und an einem geheimen Ort. Dabei wurde auch ein neuer Modus angewandt: 80 Personen waren in die Entscheidung eingebunden, und zwar die Mitglieder des Erweiterten Landesvorstandes der Grünen und rund 50 per Zufall ausgewählte Parteimitglieder. Neu war auch, dass nicht mehr über jeden Listenplatz einzeln abgestimmt wurde, sondern dass sich der Konvent gemeinsam auf eine Liste einigte und diese dann als Ganzes absegnete. Für einen gültigen Beschluss war eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Konventsmitglieder notwendig.

