Doping: Tiroler Radprofi legte 3 - Aussage Staatsanwaltschaft

Seefeld (APA) - Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, sagte zum ORF auf die Frage, dass es Meldungen gebe, wonach Stefan Denifl unter Dopingverdacht stehe und ob das stimme: „Es ist richtig, die Ermittlungen gegen den deutschen Sportmediziner und seine Komplizen haben jetzt auch den Verdacht gegen einen Tiroler Radsportler ergeben. Auch er steht im Verdacht, Sportbetrug begangen zu haben.“

Der Sportler sei am Freitag zur Vernehmung festgenommen worden, habe sich geständig gezeigt und sei noch am gleichen Tag wieder entlassen worden. Den Namen Denifl nahm Mayr selbst in dem Sonntagmittag ausgestrahlten Interview nicht in den Mund.