Betrunkene Fahrer in Oberösterreich liefen vor Alkotest davon

Kirchdorf an der Krems (APA) - Zwei Männer haben am Faschingssamstag bei Verkehrskontrollen im Bezirk Kirchdorf versucht, vor dem Alkotest davonzulaufen. Einem 54-Jährigen gelang dies: Er konnte unter dem Vorwand, seine Notdurft verrichten zu müssen, verschwinden. Einen 31-Jährigen holten die Beamten hingegen ein, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land händigte bei der Kontrolle noch seinen Führerschein aus. Als er zum Alkotest aufgefordert wurde, meinte er, austreten zu müssen. Unbemerkt machte er sich von der Polizeikontrolle zu Fuß davon. „Sein Davonlaufen gilt als Verweigerung“, stellte Polizeisprecherin Heide Klopf gegenüber der APA klar. Indem in einem solchen Fall von 1,6 Promille ausgegangen wird, brachte ihm die Flucht nichts. Der ausgehändigte Führerschein wurde daher von den Beamten gleich einbehalten.

Ein 31-Jähriger versuchte am gleichen Tag nach einem Unfall mit Sachschaden vor dem Testgerät davonzulaufen. Er konnte eingeholt werden. Bei ihm ergab sich ein Wert von 2,32 Promille. Den Führerschein war dieser Alkolenker ebenfalls los.