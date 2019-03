Israel will Team mit Russland für Syrien-Abzug ausländischer Truppen

Tel Aviv/Moskau (APA/dpa) - Israel will Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zufolge ein Gremium mit Russland einrichten, um den Abzug ausländischer Truppen in Syrien voranzutreiben. Darauf habe er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Moskau verständigt, sagte Netanyahu am Sonntag nach Angaben seines Büros.

„Wir haben uns darauf geeinigt, ein gemeinsames Team zu schaffen, um dieses Ziel zusammen mit anderen Beteiligten voranzutreiben.“ Von russischer Seite wurden nach dem Treffen zunächst keine Details mitgeteilt.

Netanyahu und Putin hatten sich am Mittwoch getroffen, um über die Lage in Syrien zu beraten. Dabei betonte Netanyahu erneut, er wolle verhindern, dass sich der Iran im Nachbarland Syrien militärisch etabliere. Israel und der Iran sind Erzfeinde. Israel fühlt sich durch die Militärpräsenz des Iran in Syrien bedroht. Russland unterhält seit langem einen engen Draht zu Israel, obwohl Moskau im syrischen Bürgerkrieg mit dem Iran und dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad verbündet ist.

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember angekündigt, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen - mit der Begründung, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) sei dort bezwungen. Inzwischen drückt er sich vorsichtiger aus. Zuletzt hieß es, dass noch Hunderte Soldaten in dem Bürgerkriegsland im Einsatz bleiben sollten.

Nach Einschätzung des russischen Außenministers Sergej Lawrow hat sich die Lage in Syrien deutlich stabilisiert. Der IS sei zerstört worden, sagte er in einem Interview mit der staatlichen kuwaitischen Nachrichtenagentur Kuna, das das Außenministerium in Moskau am Sonntag auf seiner Internetseite veröffentlichte. Es sei aber zu früh davon zu sprechen, dass die terroristische Bedrohung endgültig beseitigt sei.

Netanyahu sagte zudem, Putin und er hätten sich darauf geeinigt, die Sicherheitskoordination zwischen dem russischen und dem israelischen Militär fortzusetzen. Die Beziehungen zwischen Israel und Russland galten nach dem Abschuss eines russischen Flugzeuges vor der syrischen Küste im September zunächst als angespannt.