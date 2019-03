Nordische WM: Langlauf-Ergebnisse 50 km Skating Herren - Holund 1.

Seefeld (APA) - Ergebnisse vom Langlauf-Massenstart der Herren über 50 km Skating, dem 22. und letzten Bewerb bei den 52. Nordischen Weltmeisterschaften am Sonntag in Seefeld:

1. Hans Christer Holund (NOR) 1:49,59,3 Stunden - 2. Alexander Bolschunow (RUS) +27,8 Sek. - 3. Sjur Röthe (NOR) +57,8 - 4. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 57,9 - 5. Simen Hegstad Krüger (NOR) - 6. Calle Halfvarsson (SWE) 1:02,6 - 7. Dario Cologna (SUI) 1:04,0 - 8. Andrew Musgrave (GBR) 1:04,5 - 9. Adrien Bachscheider (FRA) 1:06,4 - 10. Jens Burman (SWE) 1:07,8. Weiter: 30. Bernhard Tritscher (AUT) 2:55,4 - 56. Mika Vermeulen (AUT) 15:37,5