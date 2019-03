Zwölfjähriger Skifahrer prallte am Kärntner Nassfeld gegen Mauer

Hermagor (APA) - Ein zwölfjähriger Schüler aus Klagenfurt ist am Sonntag bei einem Skiunfall am Nassfeld (Bezirk Hermagor) verletzt worden. Laut Polizei stürzte der Schüler und stieß gegen die mit einer Schaumstoffmatte abgesicherte Gebäudemauer der Talstation. Er wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht.