Radsport: Eberhardt bei Bahn-WM in Pruszkow 14. im Punkterennen

Pruszkow (APA) - Die Österreicherin Verena Eberhardt hat am Sonntag bei den Bahn-Rad-Weltmeisterschaften in Pruszkow (Polen) im Punkterennen den 14. Platz erreicht. Der Titel ging an die Australierin Alexandranda Manly vor Lydia Boylan (IRL) und Kirsten Wild (NED). Im Madison-Bewerb belegten Andreas Graf und Andreas Müller den zwölften WM-Rang, die Medaillen gingen an Deutschland vor Dänemark und Belgien.