Brüssel (APA/AFP) - Der Luxemburger Meister Bob Jungels hat am Sonntag den Rad-Halbklassiker Kuurne-Brüssel-Kuurne gewonnen. In einer Soloankunft setzte sich der 26-Jährige nach 201,1 km vor Owain Doull (GBR) und Niki Tesptra (NED) durch. Wie der tschechische Samstag-Sieger Zdenek Stybar beim Halb-Klassiker Omloop Het Nieuwsblad gehört Jungels dem 2019 schon 13-mal erfolgreichen Team Deceuninck-Quick-Step an.

Lukas Pöstlberger (Bora) als einziger angetretener Österreicher kam nicht ins Ziel.