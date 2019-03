Judo: Bubanja gewann in Warschau erstmals ein European-Open-Turnier

Warschau (APA) - Der österreichische Judoka Marko Bubanja hat am Sonntag in Warschau sein erstes European-Tour-Turnier gewonnen. Der 23-Jährige feierte in der Klasse bis 90 Kilogramm auf dem Weg zum Titel sechs Siege, fünf davon mit Ippon. Im Finale setzte sich Bubanja gegen den Franzosen Ourouzmag Magkeyev durch. Mit Johannes Pacher landete ein weiterer Österreicher auf Rang fünf.