Fußball: LASK gewann in Graz 3:0 2 - Meinungen

Graz (APA) - Stimmen zum Spiel Sturm-LASK (0:3):

Roman Mählich (Sturm-Trainer): „LASK hat bewiesen, warum sie heuer so positiv bewertet werden. Sie waren die bessere Mannschaft, wenngleich das 0:1 nach einem Fehler von uns passiert ist, wobei wir gewusst haben, wie der LASK auf solche Situationen lauert. Wir haben den Linzern auch in die Karten gespielt. Ohne Zweifel ist es aber eine Topmannschaft. Wenn wir die guten Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit genutzt hätten, hätte das Spiel eine andere Richtung nehmen können. Ob es verdient gewesen wäre, sei dahingestellt. Der LASK hat hohe Qualität und viel Speed in der Mannschaft. Es steht mir aber nicht zu, Vergleiche zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK zu ziehen.“

Oliver Glasner (LASK-Trainer): „Wir haben in Graz schon öfters gut gespielt. Ich bin aber diesmal mit unserem Auftritt sehr zufrieden, sowohl die Leistung als auch das Ergebnis haben gepasst. Wir haben Sturm wenig Luft gelassen. Wir sind viele Wege in die Tiefe gegangen, haben viele Sprints in die Spitze gemacht. Es war ein Supertag für uns, und es ist ein wunderbarer Sieg. Wir haben Sturm in ihren Heimspiel nur zwei Torchancen gegeben, davon eine nach einem Fehler von uns. Allerdings werden wir die Überzahlsituationen in der kommenden Woche intensiv trainieren, um die Angriffe besser zu Ende zu spielen. Meine Spieler sind fit und in sehr guter Verfassung, das ist ein Grundstein.“