Tischtennis: Gardos zum 3., Liu Yuan zum 2. Mal Einzel-Staatsmeister

Kapfenberg (APA) - Österreichs Einzel-Staatsmeistertitel im Tischtennis sind am Sonntag in Kapfenberg zum dritten Mal an Robert Gardos sowie zum zweiten Mal an Liu Yuan gegangen. Gardos setzte sicher in der Sporthalle Walfersam im Finale gegen Legionärskollegen Daniel Habesohn 4:2 (-4,-7,7,3,6,10) durch. Liu gewann in Abwesenheit von Sofia Polcanova und Liu Jia im Endspiel gegen Amelie Solja 4:2 (-10,7,0,6,-9,4).

Überraschungssieger brachten die übrigen Bewerbe. Gänzlich unerwartet kam der Erfolg von Selina Leitner/Teresa Oppelz im Damen-Doppel. Bei den Herren setzten sich Christoph Simoner/Simon Vorcnik durch, das Mixed ging an Thomas Grininger/Karoline Mischek. Polcanova hatte wegen eines im Training aufgetretenen Stiches im Oberschenkel w.o. geben müssen. Ihr Antreten am nächsten Sonntag im Hinspiel des Champions-League-Semifinales für Linz AG Froschberg gegen Tarnobrzeg (POL) ist fraglich.

Final-Ergebnisse der Tischtennis-Staatsmeisterschaften in Kapfenberg vom Sonntag:

Herren-Einzel: Robert Gardos (T) - Daniel Habesohn (N) 4:2 (-4,-7,7,3,6,10); Damen-Einzel: Liu Yuan (OÖ)- Amelie Solja (K) 4:2 (-10,7,0,6,-9,4); Herren-Doppel: Christoph Simoner/Simon Vorcnik (St) - Dominik und Mathias Habesohn (B) 3:0 (9,5,9); Damen-Doppel: Selina Leitner/Teresa Oppelz (St/T) - Karoline Mischek/Sophia Kellermann (OÖ) 3:2 (-7,7,-5,5,7); Mixed: Thomas Grininger/Mischek (OÖ)- Dominique Plattner/Liu Yuan (OÖ) 3:0 (9,5,8)