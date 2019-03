Fußball: Pervan spielte mit Wolfsburg daheim gegen Bremen 1:1

Wolfsburg (APA/dpa) - Wolfsburg und Bremen haben sich am Sonntag zum Abschluss der 24. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga 1:1 getrennt. John Anthony brachte die überlegenen Gastgeber in der 54. Minute in Front, Max Kruse bezwang 20 Minuten später Wolfsburg-Goalie Pavao Pervan. Der Österreicher war in der Pause für den wegen Sichtproblemen passenden Koen Castelles ins Spiel gekommen.

Bei den Bremern war kein Österreicher im Einsatz. Wolfsburg belegt mit nun 39 Punkten den siebenten Platz, Werder findet sich mit 33 Zählern auf Rang zehn wieder.