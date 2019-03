Tödlicher Unfall bei Fasnachtsumzug in der Schweiz

Basel (APA/sda) - In der Schweiz ist es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall bei einem Fasnachtsumzug gekommen. Ein 40-jähriger Fasnächtler sei in Liesberg im Kanton Basel-Landschaft von einem der Umzugswagen aus einer Höhe von drei bis vier Metern auf die Straße gestürzt. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen. Trotz sofortiger Reanimation sei er noch auf der Unfallstelle verstorben, so die Polizei.

Die näheren Umstände des Unfalls werden derzeit von der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft sowie der Polizei Basel-Landschaft untersucht.