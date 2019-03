Snowboard: Halfpipe-Olympiasiegerin Chloe Kim erlitt Knöchelbruch

Vail (APA/sda) - US-Snowboard-Star Chloe Kim hat sich den Fußknöchel gebrochen und muss operiert werden. Dies gab die 18-jährige Halfpipe-Olympiasiegerin am Sonntag auf Twitter bekannt. Kim zog sich die Verletzung am Samstag bei den US Open in Vail zu. Wie lange die Weltmeisterin ausfällt, ist noch nicht bekannt.