Kulturrevolution in Bildern: Deutscher Underground der Achtziger

Wien (APA) - Es gab nicht nur Nena und Geier Sturzflug: In den Achtzigern blühte auch der deutsche Underground. Die Krupps, ZK, die frühen Toten Hosen, DAF und Fehlfarben etwa gehörten einer kreativen Punk- und Wave-Bewegung an, die man durchaus als Kulturrevolution bezeichnen kann. Der Fotograf Ar/Gee Gleim hielt diese Zeit in Bildern fest, viele davon sind im Bildband „Geschichte wird gemacht“ zu sehen.

Rund 200 Fotos in schwarz-weiß aus den Jahren 1979 bis 1989 vermitteln die Stimmung, Kreativität und Energie der Gegenströmung zum Schulterpolster-Mainstream. Dazu haben die Herausgeber Xao Seffcheque und Edmund Labonte spannende wie originelle Essays zusammengetragen (und auch selbst verfasst). Als Ergänzung gibt eine CD den Sound von damals wieder, u.a. sind darauf Die Ärzte, Palais Schaumburg, Andreas Dorau und The Wirtschaftswunder vertreten.

Die an der Entstehung des Buchs involvierten Personen sind Kenner der Materie: Gleim begleitete von Anfang an die aufstrebende junge Musikszene, Seffcheque gründete mit Peter Hein (Fehlfarben) die Band Family*5 (ebenfalls auf der begelegten CD) und Labonte war DJ in einem Düsseldorfer Club. Der „Deutsche Underground in den Achtzigern“, so der Untertitel des Buchs, manifestierte sich in legendären Lokalen wie dem Ratinger Hof (Düsseldorf) oder dem SO36 in Berlin. Aber auch Fotos von Auftritten in der Wiener Arena haben es in den Band geschafft.

Die Essays sind abwechslungsreich und kreativ gehalten, geben vielfältige Einblicke in das Jahrzehnt des akustischen Aufbruchs. Das gilt auch für die Bilder, denn Gleim hat nicht nur nationale Acts mit der Kamera festgehalten, sondern auch wichtige Schauplätze, Publikum und internationale „Gaststars“ wie die Red Hot Chili Peppers. „Es war ein Vulkanausbruch in der Antarktis: Alles war gleichzeitig da, Glut und Eis, eine Menge Lärm, und alles reagierte blitzartig aufeinander“, schreibt der in Graz geborene Schriftsteller Peter Glaser in seinem Essay „Gib mir einen Punk, und ich hebe die Welt aus den Angeln“.

(S E R V I C E - Ar/Gee Gleim, „Geschichte wird gemacht - Deutscher Underground in den Achtzigern“, herausgegeben von Xao Seffcheque & Edmund Labonte, Heyne Hardcore, gebundene Ausgabe, 224 Seiten, 30,90 Euro)