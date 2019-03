Ölpreise legten etwas zu

Singapur (APA/dpa) - Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,29 US-Dollar (57,36 Euro). Das waren 22 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 56,00 Dollar.

Am Markt wurden die höheren Ölpreise mit der gesunkenen Zahl der Bohrlöcher in den USA erklärt. Am Freitagabend hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes einen Rückgang der aktiven Bohrlöcher auf 843 nach zuvor 853 gemeldet. Außerdem wurde auf die geringere Fördermenge der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verwiesen.

Gestützt wurden die Ölpreise darüber hinaus durch Meldungen über Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Ende des Handelsstreits zwischen China und den USA. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von „substanziellen Fortschritten“ die Rede. Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte die Ölpreise in den vergangenen Monaten mehrfach belastet.