Neues Album von Amanda Palmer: „Die Welt ist jetzt reifer“

Wien (APA) - Amanda Palmer überlässt nichts dem Zufall: Das neue Album der US-Künstlerin, die Mitte der 2000er-Jahre mit den Dresden Dolls bekannt wurde, erscheint am Internationalen Frauentag (8. März). „There Will Be No Intermission“ nennt sich das Werk, das um die Themen Abtreibung, Fehlgeburt und Mutterschaft kreist. „Ich glaube, dass die Welt für diese Themen jetzt reifer ist“, sagte sie im APA-Gespräch.

Ihr vorheriges Soloalbum „Theatre is Evil“ ist im Jahr 2012 erschienen. „Das war vor #MeToo, Harvey Weinstein und Donald Trump. Ich frage mich, ob ich jetzt immer noch so viel erklären muss wie damals“, so die 42-Jährige Künstlerin, die im Herbst für zwei Termine nach Österreich komm (14. September im Wiener Konzerthaus, 15. September im Stefaniensaal in Graz). Bis vor wenigen Jahren habe sie sich und ihre Kunst oft unverstanden gefühlt. Doch bereits die ersten Reaktionen auf die neuen Songs würden zeigen, dass sie einen Nerv getroffen habe. So setzt sie sich im epischen Opener „The Ride“ etwa mit dem Thema Angst auseinander. Die Entstehungsgeschichte des Stücks zeigt, wo Palmer in den vergangen Jahren ihre Heimat gefunden hat: Auf der Crowdfunding-Plattform Patreon.com haben sich mittlerweile fast 15.000 Fans versammelt, die sie monatlich mit kleinen Beträgen unterstützen und so nicht nur exklusives Song- und Videomaterial bekommen, sondern auch auf direkte Interaktion mit ihrem Idol zählen können.

So hat Palmer für „The Ride“ ihren Followern etwa die Frage gestellt, wovor sie sich fürchten. Aus den 1.187 Kommentaren sei schließlich der Text für den im Dreivierteltakt gehaltenen, über zehn Minuten langen Song entstanden, in dem sie sich wie auf den meisten Tracks des Albums selbst auf dem Flügel begleitet. „Auch, wenn ich diesmal nicht wie bei früheren Alben mit Kollegen kollaboriert habe, war das Songwriting alles andere als einsam“, erläutert Palmer den Entstehungsprozess des Albums. Schließlich seien auch weitere Stücke wie das tieftraurige Abtreibungslied „Voicemail for Jill“ oder das druckvolle „Drowning in the Sound“ im direkten Austausch mit ihrem „Tribe“ entstanden, wie sie ihre Community nennt.

Einen großen Teil der Songs kennt diese bereits in Demoversionen, die Palmer im Lauf der vergangenen Jahre auf der Plattform veröffentlicht hat. Auf dem Album kommen Songs wie „Machete“ - in dem sie den Krebstod ihres besten Freundes verarbeitet - oder „A Mother‘s Confession“ über das hektische Leben als Jungmutter allerdings in neuer Aufmachung daher, zu den Klavier-Klängen mischen sich auch dezente orchestrale Arrangements. Dass nicht alle Stücke, die sie in den vergangenen Jahren auf Patreon.com veröffentlicht hat, ihren Weg auf das Album gefunden haben, sei eine besondere Herausforderung gewesen. „Den Prozess des Streichens habe ich zuletzt schmerzvoll beim Schreiben meines Buchs ‚The Art of Asking‘ gelernt. Das hat mir jetzt sehr geholfen“, erzählt sie. „Auch wenn man zeigen will, wie genial man ist, muss man Mut zum Weglassen zeigen.“

Und so ist „There Will Be No Intermission“ quasi ein persönliches, aber auch politisches „Best of“ ihrer Arbeit der vergangenen Jahre. „Als ich den Song ‚Bigger on the Inside‘ im Jahr 2013 geschrieben habe, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wo er überhaupt jemals erscheinen könnte. Ich wollte gar kein Album mehr machen, ich hatte ja mein ‚Patreon‘.“ Doch auch dort sei der Wunsch nach einem Album immer wieder artikuliert worden. Und so erscheint „There Will Be No Intermission“ nun mit zehn Songs, die durch kurze, orchestral-atmosphärische Kurz-Clips verbunden sind, die untereinander korrespondieren. Doch Amanda Palmer wäre nicht Amanda Palmer, wenn das Album nicht mit einem ganzen Paket an künstlerischem Beiwerk daherkommen würde. So können Fans - wie bereits bei früheren Veröffentlichungen - auch ein „Art Book“ kaufen, das im Vinyl-Format hochkarätige Fotos sowie einen sehr persönlichen, langen Text zur Entstehungsgeschichte des Albums beinhaltet. Oft ist Palmer auf den Fotos - ebenso wie auf dem Album-Cover - nackt.

Schließlich ist Körperlichkeit ein wesentlicher Aspekt ihrer ganzen bisherigen Arbeit. So hatte sie zu Beginn ihrer Solo-Karriere ihr Label verlassen, nachdem die Verantwortlichen ihren etwas zu dicken Bauch kritisiert hatten. Seither stellt sie ihren Leib - selbst als Hochschwangere vor der New York City Public Library - immer wieder gerne in den öffentlichen Fokus, tritt für natürliche Schambehaarung ebenso ein wie für körperliche Imperfektion. Und so findet sich im „Art Book“ wohl auch eines der intimsten Fotos: Wenige Tage vor der Fehlgeburt ihres zweiten Kindes - ihr Sohn Ash, den sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Autor Neil Gaiman hat, ist drei Jahre alt - ließ sie sich nackt mit Babybauch ablichten. Diese Fehlgeburt ist ebenso wie ihre bisherigen Abtreibungen Thema in mehreren Songs wie im Text des Buches.

Auf ihrer anstehenden Tour will Palmer - angeregt von der Abtreibungsdebatte in den USA - in jeder Stadt mit lokalen Pro-Abtreibungsorganisationen zusammenarbeiten, um für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen zu demonstrieren. Die Fans erwartet bei den Konzerten übrigens mehr als nur Musik, wie sie verrät: „Es wird mehr wie eine lange, traurige Erzählung, unterbrochen von Musik.“ Die US-Tour startet in wenigen Wochen, im Herbst ist dann Europa dran. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)

(S E R V I C E - Patreon: www.patreon.com/amandapalmer, Website: www.amandapalmer.net)