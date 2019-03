Alkohol am Steuer: 26 Führerscheine in Kärnten abgenommen

Klagenfurt (APA) - Bei einer Schwerpunktaktion gegen Alkohol am Steuer hat die Kärntner Polizei in der Nacht auf Samstag 26 Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss abgenommen. Außerdem wurden zwölf Minderalkoholisierungen festgestellt, zwei Lenker verweigerten den Alkotest, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt wurden 125 Organmandate wegen verschiedener Übertretungen eingehoben.