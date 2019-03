Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Wien (APA) - Heimische Marktexperten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund zwölf Punkte über dem Schluss-Stand vom Freitag (3.061,70) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.062,00 und 3.085,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.070,00 Punkten aus.

„War der Kursanstieg vom Freitag lediglich auf den Beginn des neuen Monats zurückzuführen, oder steckt hinter der Kursbewegung doch mehr Substanz“, fragt der Helaba-Experte Christian Schmidt. Die Antwort auf diese Frage würden die kommenden Handelstage liefern, hieß es weiter.

Diese Woche stehen einige Veröffentlichungen am Programm: Die Wirtschaftskammer informiert über negative Folgen eines Brexit, auch wenn inzwischen eine Verschiebung etwas wahrscheinlicher geworden ist. Seitens der OECD steht eine Prognose für die großen Industrieländer am Programm. Für Donnerstag ist eine Zinssitzung der EZB vorgesehen. Zahlenvorlagen veröffentlichen etwa Zumtobel und Andritz.

Zu Wochenbeginn steht datenseitig zunächst die Bekanntgabe der EU-Erzeugerpreise für Jänner im Fokus der Anleger. Am Nachmittag folgen Daten aus den USA zum ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes. Die Vorgaben seien per saldo solide, schreibt der Helaba-Experte Ralf Umlauf.

Seitens der Unternehmen stehen keine Geschäftszahlen am Programm. Am Freitag hatte der ATX um 0,68 Prozent höher bei 3.061,70 Punkten geschlossen. Spitzenreiter im ATX Prime waren die Aktien von Strabag. Die Werte des Baukonzerns legten satte 3,51 Prozent zu. Ans Ende der Kurstafel hingegen fielen Marinomed mit einem Minus von 2,02 Prozent. Auch EVN sanken um 0,91 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Strabag +3,51% 31,00 Euro UNIQA +2,71% 8,90 Euro Polytec +2,57% 8,78 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Marinomed -2,02% 77,60 Euro EVN -0,91% 13,10 Euro FACC -0,72% 13,72 Euro ~

