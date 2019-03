Mure verlegte Landesstraße im Salzburger Pongau

Eben im Pongau (APA) - Sonntag kurz vor Mitternacht hat sich im Bundesland Salzburg der dritte Murenabgang am Wochenende ereignet. In Eben im Pongau verlegten um 23.00 Uhr Geröll und Erde in der Ortschaft Schattbach die Filzmooser Landesstraße auf einer Länge von fünf bis acht Metern auf einer Straßenseite. Die Mure war bis zu einem Meter hoch. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt, berichtete die Polizei am Montag.

Da ein weiterer Abgang von Geröll zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Straße in diesem Bereich komplett gesperrt. Nach gut vier Stunden wurde die Sperre wieder aufgehoben und eine Ampelregelung eingerichtet, sodass die L219 zumindest wechselseitig wieder befahren werden konnte. Erste Räumarbeiten führte die Feuerwehr noch in der Nacht durch.