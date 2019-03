Börse Tokio schließt deutlich befestigt

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Montag mit deutlichen Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 219,35 Punkten oder 1,02 Prozent bei 21.822,04 Zählern. Der Topix Index gewann um 11,87 Punkte oder 0,73 Prozent auf 1.627,59 Einheiten. 1.465 Kursgewinnern standen 572 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 72 Titel.

Positive Nachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die freundliche Stimmung am japanischen Aktienmarkt gestützt haben. Medienberichten zufolge könnten die seit Monaten andauernden Handelsgespräche schon in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen. US-Vertreter bereiten demnach ein Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten beider Staaten besiegelt werden könnte.

Marktbewegende Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten blieben zum Wochenstart dünn gesät. Unter den größten Kursgewinnern des Nikkei-225 rangierten die Aktien des Halbleiterherstellers Screen Holdings (plus 7,52 Prozent), des Elektronikkonzerns Taiyo Yuden (plus 6,74 Prozent) und des Online-Handelsriesen Rakuten (plus 6,33 Prozent). Am unteren Ende der Kurstafel notierten die Papiere von Suzuki Motor (minus 3,88 Prozent), des Einzelhandelskonzerns Seven & I (minus 2,18 Prozent) und von Nissan Chemical Industries (minus 1,60 Prozent).

