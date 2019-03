Betrunkener Obersteirer fuhr bei Verkehrskontrolle auf Polizistin los

St. Margarethen bei Knittelfeld (APA) - Ein betrunkener 36-Jähriger ist am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle in der Obersteiermark auf eine Polizistin losgefahren, die Frau konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Auf der Flucht mit seinem Pkw beschädigte er zwei Autos, dann rannte er zu Fuß weiter. Einige Stunden später wurde der Mann ausgeforscht. Ein Alkotest verlief positiv, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Die Besatzung eines Streifenwagens hatte bei einer Kreuzung in St. Margarethen (Bezirk Murtal) Fahrzeuge kontrolliert, als sich der Obersteirer aus Richtung St. Lorenzen mit überhöhter Geschwindigkeit näherte. Den Versuch, den Wagen zu stoppen, ignorierte der Mann und hielt genau auf die Beamtin zu. Im Zuge der Fahndung entdeckten Polizisten den 36-Jährigen in der Nähe der Kreuzung in seinem Pkw. Als er die Uniformierten sah, flüchtete er neuerlich mit seinem Auto. Dabei beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge, ehe er letztlich seine Flucht zu Fuß fortsetzte.

Die Ermittlungen ergaben, dass es für das Unfallauto keine Zulassung gab. Die Kennzeichentafeln hatte der Obersteirer von einem in einer Werkstatt abgestellten Fahrzeug entwendet. Der Mann wurde angezeigt.