37-Jähriger in Obersteiermark überfallen und schwer verletzt

Liezen (APA) - Ein 37-jähriger Obersteirer ist in der Nacht auf Sonntag in Liezen überfallen und schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte den Mann verfolgt, ihm ins Gesicht geschlagen und dem Schwerverletzten Geld aus der hinteren Hosentasche gestohlen, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Er musste ins LKH Rottenmann eingeliefert werden.

Der 37-Jährige aus dem Bezirk Liezen war gegen 3.30 Uhr in der Nikolaus-Dumba-Straße unterwegs, als er merkte, dass er verfolgt wird. Durch einen Schlag ins Gesicht wurde er außer Gefecht gesetzt, so dass ihm der Unbekannte rund 150 Euro aus der Hosentasche ziehen konnte. Der Täter flüchtete in Richtung des alten Friedhofs. Laut Angaben hat das Opfer im Umfeld noch andere Personen wahrgenommen. Die Polizei suchte am Montag nach möglichen Zeugen und bat um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-6340.