Hochstand im Südburgenland durch Pyrotechnik-Explosion zerstört

Oberschützen (APA) - Im Südburgenland haben Unbekannte am Wochenende einen Hochstand vermutlich mit Hilfe pyrotechnischer Mittel komplett zerstört. Übrig blieben nur die vier Steher und eine Leiter. Die restlichen Teile der in einem Waldstück bei Unterschützen (Bezirk Oberwart) errichteten Holzkonstruktion lagen beim Eintreffen der Polizei im Umkreis von bis zu 30 Metern verstreut am Boden.

Die Zerstörung war am Samstag bemerkt worden. An der Suche nach der Ursache beteiligt war auch ein sprengstoffkundiger Beamter des Landeskriminalamtes, außerdem wurde ein Sprengmittelspürhund eingesetzt. Dieser habe im Bereich des noch vorhandenen Holzbodens des Hochstandes positiv angezeigt, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürften Unbekannte dort mit großer Wahrscheinlichkeit pyrotechnische Gegenstände angebracht und gezündet haben. Eine Explosion war die Folge. Laut Polizei wurde niemand verletzt, das Landeskriminalamt ermittelt.