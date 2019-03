Lesben und Schwule in Union fordern Entschuldigung von Parteichefin

Baden-Baden (APA/AFP) - Nach dem Faschingswitz von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über Toiletten für intergeschlechtliche Menschen hat der Bundesverband Lesben und Schwule in der Union (LSU) eine Entschuldigung gefordert. „Natürlich ist eine Entschuldigung fällig“, sagte der Verbandsvorsitzende Alexander Vogt am Montag im Radioprogramm „SWR Aktuell“. „Das erwarten wir.“

Auch im Karneval gebe es Grenzen, begründete Vogt die Forderung an die eigene Parteichefin. „Political Correctness hin oder her, manche finden das ja übertrieben“, sagte Vogt. „Aber solche Grenzen müssen klar sein. Man macht ja auch über andere Minderheiten keine Witze mehr.“

Dass Kramp-Karrenbauer wohl nicht aus böser Absicht handelte, mache die Sache nicht besser. „Wenn das unüberlegt passiert, ist es ja auch ein Zeichen dafür, wie es landläufig verbreitet ist, dieses Denken.“ Er erwarte nun, dass es ein klärendes Gespräch mit der CDU-Chefin gebe, sagte Vogt: „Ich hoffe, dass wir das Angebot bekommen, uns darüber möglichst vor einem kurzen Zeithorizont zu unterhalten.“

Die Vorsitzende der größten deutschen Parlamentspartei hatte bei ihrem Auftritt vor dem Stockacher Narrengericht am Bodensee (Bundesland Baden-Württemberg) am vergangenen Donnerstag gesagt, Toiletten für intergeschlechtliche Menschen seien „für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür - dazwischen - ist diese Toilette.“

Politiker von FDP, Grünen und Linker übten scharfe Kritik an Kramp-Karrenbauer, die im Fasching (in Deutschland je nach Region Karneval oder Fastnacht genannt) wiederholt als verkleidete Närrin für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger nahm die Parteichefin am Wochenende hingegen in Schutz. „Ey Leute, das ist ne Fasnachts-Nummer. Mir geht diese Empörungskultur so was auf den Keks. Es nervt!“, twitterte er.