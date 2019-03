Tennis: Weltranglisten - Federer nach 100. Turniersieg Nummer vier

London/Wien (APA) - Roger Federer hat sich in der Tennis-Weltrangliste nach seinem 100. Turniersieg, den er am Samstag in Dubai fixiert hat, um drei Positionen auf Platz vier verbessert. Der 20-fache Major-Gewinner aus der Schweiz zog dank gewonnenen 500 Punkten am Argentinier Juan Martin del Potro, dem Südafrikaner Kevin Anderson und dem Japaner Kei Nishikori vorbei. Dominic Thiem ist weiterhin die Nummer acht.

Der Grieche Stefanos Tsitsipas, der Federer im Dubai-Finale 4:6,4:6 unterlagen war, zählt als Zehnter erstmals in seiner Karriere zu den Top Ten und ist im „Race To London“ hinter dem serbischen Spitzenreiter Novak Djokovic bereits Zweiter. ÖTV-Star Thiem ist in dieser Jahreswertung aktuell nur an 90. Stelle zu finden.

Bei den Damen blieb dagegen in den Top Ten des WTA-Rankings alles beim Alten, es führt weiterhin die Japanerin Naomi Osaka nach ihren jüngsten beiden Grand-Slam-Turnier-Triumphen in Melbourne und New York. Beste Österreicherin ist Barbara Haas als 179.

Tennis-Weltranglisten vom 4. März 2019:

HERREN: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 10.955 Punkte 2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 8.365 3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 6.595 4. ( 7) Roger Federer (SUI) 4.600 5. ( 4) Juan Martin del Potro (ARG) 4.585 6. ( 5) Kevin Anderson (RSA) 4.295 7. ( 6) Kei Nishikori (JPN) 4.190 8. ( 8) Dominic Thiem (AUT) 3.800 9. ( 9) John Isner (USA) 3.405 10. ( 11) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.175

Weiter: 156. (157) Dennis Novak (AUT) 352 179. (174) Sebastian Ofner (AUT) 285 194. (194) Jurij Rodionov (AUT) 269 265. (275) Lucas Miedler (AUT) 167 289. (290) Gerald Melzer (AUT) 137 290. (291) Jürgen Melzer (AUT) 133

Race (Top 8 bei den ATP-Finals in London/10.-17. November): 1. (1) Djokovic 2.090 - 2. (3) Tsitsipas (GRE) 1.360 - 3. (2) Nadal 1.245. Weiter: 90. (75) Thiem 135

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 10.430 - 2. (2) Jack Sock (USA) 7.675 - 3. (3) Nicolas Mahut (FRA) 6.200. Weiter: 9. (9) Oliver Marach (AUT) 5.100 - 20. (19) Alexander Peya (AUT) 3.370 - 74. (74) Philipp Oswald (AUT) 1.120 - 78. (78) Jürgen Melzer (AUT) 1.086

DEN: 1. ( 1) Naomi Osaka (JPN) 6.871 2. ( 2) Simona Halep (ROU) 5.727 3. ( 3) Petra Kvitova (CZE) 5.605 4. ( 4) Sloane Stephens (USA) 5.277 5. ( 5) Karolina Pliskova (CZE) 5.145 6. ( 6) Jelina Switolina (UKR) 4.900 7. ( 7) Kiki Bertens (NED) 4.885 8. ( 8) Angelique Kerber (GER) 4.880 9. ( 9) Aryna Sabalenka (BLR) 3.565 10. ( 10) Serena Williams (USA) 3.406

Weiter: 179. (178) Barbara Haas (AUT) 322 276. (261) Julia Grabher (AUT) 184