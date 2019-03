Toto: Kein Dreizehner in der Toto-Runde 9B

Wien (APA) - In der Toto Runde 9B ist es am Wochenende keinem Spielteilnehmer gelungen, 13 Matches richtig zu tippen. Damit geht es in der nächsten Runde 10A, deren Annahmeschluss am (morgigen) Dienstag um 18.50 Uhr ist, um einen Jackpot mit etwa 15.000 Euro. Auch in der Torwette heißt es weiterhin Jackpot in den ersten beiden Rängen, da es niemandem geglückt ist, vier oder fünf Ergebnisse richtig zu tippen.

~ Gewinnermittlung der Toto Runde 9B (ohne Gewähr): Kein Dreizehner - Jackpot zu 7.671,88 Euro

9 Zwölfer zu je 460,30 Euro 119 Elfer zu je 7,70 Euro 718 Zehner zu je 2,50 Euro 78 5er Bonus zu je 9,80 Euro Torwette: 1. Rang: 15-fach-Jackpot zu 18.390,00 Euro 2. Rang: Vierfach-Jackpot zu 2.022,91 Euro 3. Rang: 12 Gewinne zu je 47,30 Euro Hattrick: Jackpot zu 114.813,04 Euro ~