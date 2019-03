Europas Leitbörsen am Vormittag einheitlich im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Europas Aktienmärkte haben sich am Montagvormittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.30 Uhr mit plus 0,28 Prozent oder 9,29 Punkte bei 3.321,39 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,27 Prozent oder 30,87 Zähler auf 11.632,55 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 0,29 Prozent oder 20,77 Einheiten auf 7.127,50 Punkte.

Medienberichte, wonach sich China und die USA noch im März auf eine Vereinbarung zur Lösung des Handelsstreits einigen könnten, sorgten für eine positive Grundstimmung an den Märkten. Außerdem hat sich laut dem am Vormittag veröffentlichten Sentix-Konjunkturindikator die Anlegerstimmung zuletzt überraschend stark verbessert. Das Barometer für März stieg um 1,5 Punkte auf minus 2,2 Zähler. Das ist der erste Anstieg des Indikators nach sechs Rückgängen in Folge. Im Februar war er noch auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen. Im Laufe des Vormittags stehen zudem die Erzeugerpreise der Eurozone für Jänner auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten des Euro-Stoxx-50 stachen die Papiere des Pharmakonzerns Bayer mit einem Plus von 1,41 Prozent hervor. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde dem Medikament Sorafenib den „Orphan Drug“-Status gewährt. Damit erhält das Mittel gegen Nierenkrebs sieben Jahre Marktexklusivität. Bayer tendierten am Vormittag als stärkster Wert im Leitindex für die Eurozone.

Unterdessen rangierten die Aktien von Linde mit einem Minus von 2,65 Prozent am unteren Ende der Kurstafel. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kaufvotum „Underperform“ bestätigt, nachdem der Industriegaskonzern die ersten Jahreszahlen seit der Fusion mit Konkurrent Praxair präsentiert hatte. Der Ausblick für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr verfehle die Erwartungen, schrieben die Bernstein-Analysten in einer Studie.

