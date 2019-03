Industrie-Erzeugerpreise in EU im Jänner um 0,3 Prozent gestiegen

Brüssel/Luxemburg (APA) - Die Erzeugerpreise der Industrie sind in der EU im Jänner gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen. Österreich lag genau im EU-Durchschnitt. In der Eurozone wurde eine Teuerung um 0,4 Prozent verzeichnet. Damit gab es nach dem Preiseinbruch im Dezember 2018 von 0,9 Prozent in der EU und von 0,8 Prozent im Währungsgebiet wieder ein deutliches Plus, teilte Eurostat am Montag mit.

Die höchsten Preissteigerungen verzeichneten die Niederlande (2,0 Prozent), vor Estland (1,2 Prozent), Griechenland (1,1 Prozent) und Tschechien (1,0 Prozent). Rückgänge wurden in Zypern (-1,1 Prozent), Belgien (-1,0 Prozent), Finnland und Großbritannien (je -0,1 Prozent) registriert.

Im Jahresvergleich - Jänner 2018 zu Jänner 2019 - verbuchte neuerlich Estland mit 7,4 Prozent den höchsten Anstieg, vor Dänemark (6,8 Prozent) und Lettland (6,2 Prozent). Den einzigen Rückgang gab es in Irland (-0,1 Prozent). Österreichs Plus betrug im Jahresabstand 2,2 Prozent.