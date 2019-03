Trio übernimmt Geschäftsführung von SOS-Kinderdorf Österreich

Innsbruck (APA) - Zum 70-jährigen Bestehen von SOS-Kinderdorf übernimmt ein Trio die Geschäftsführung der Kinderhilfsorganisation in Österreich. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Christian Moser sollen zukünftig auch zwei Frauen, nämlich Nora Deinhammer und Elisabeth Hauser, die Geschicke der Organisation leiten. Dies teilte SOS-Kinderdorf am Montag in einer Aussendung mit.

Die neue Geschäftsführung sei der nächste Schritt in der bereits 2014 eingeleiteten Reform der Vereinsstruktur. „Ich freue mich sehr über die Neuaufstellung“, sagte Moser, seit elf Jahren Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Österreich. Der Tiroler wird zukünftig die Agenden Support, externe Kommunikation, Public Affairs, Beteiligungen und Finanzen leiten.

Deinhammer wird die Agenden Mittelbeschaffung, gesellschaftspolitisches Handeln, Digitalisierung, Innovation und Markenführung übernehmen. Die Oberösterreicherin ist seit 2012 bei SOS-Kinderdorf. Hauser wird mit den Agenden Betreuungs- und Beratungsangebote, Personalmanagement, Qualitäts- und Risikomanagement, interne Kommunikation sowie mit der Föderation von SOS-Kinderdorf International betraut. Die Tirolerin ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für SOS-Kinderdorf im Einsatz.

Am 25. April 1949 hatte der gebürtige Vorarlberger Hermann Gmeiner in Innsbruck die „Societas Socialis“ („soziale Gemeinschaft“ - SOS) gegründet. In den vergangenen Jahrzehnten verbreitete sich die Idee in die ganze Welt und mittlerweile ist SOS-Kinderdorf in 135 Ländern weltweit tätig. In Österreich hat die Hilfsorganisation laut eigenen Angaben rund 1.700 Mitarbeiter und verfügt über ein Budget von 120 Millionen Euro.