Krisenstimmung vor Volkskongress: Parteichef Xi fürchtet Turbulenzen

Peking (APA/dpa) - Chinas Führung ist so nervös wie lange nicht mehr. Im Vorfeld der Jahrestagung des Volkskongresses warnte Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einer „komplizierten und düsteren“ internationalen Lage.

Wegen des „turbulenten, komplexen und heiklen Umfelds“ für Chinas Wirtschaft sei höchste Wachsamkeit geboten, mahnte Xi, ohne direkt den Handelskrieg mit den USA und das langsameres Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft zu erwähnen. Er warnte die Partei vor „Nachlässigkeit, Inkompetenz und der Gefahr, sich zu weit vom Volk zu entfernen“.

Das Gefühl der Krise wurde unterstrichen, weil der Präsident sehr kurzfristig zu seiner Rede in der Parteischule nach Peking eingeladen hatte, so dass lange geplante lokale Versammlungen vor dem chinesischen Neujahrsfest im Februar verschoben werden mussten. Die Worte des „großen Vorsitzenden“ sollten aber den Weg im Land bereiten für die Sitzung der knapp 3.000 Delegierten, die am Dienstag in der Großen Halle des Volkes in Peking zusammenkommen.

Obwohl diese chinesische Version eines Parlaments nicht frei gewählt und nur Erfüllungsgehilfe der Kommunistischen Partei ist, gilt die zehntägige Sitzung als der politische Höhepunkt des Jahres in China.

Ein Jahr nachdem sich Xi den Weg frei gemacht hat, solange im Amt zu bleiben, wie er will, rumort es in der Partei. „Alles geht nach hinten los, wenn es extrem wird“, sagt der kritische Kommentator und Historiker Zhang Lifan zur Allmacht des Präsidenten. „Wenn jemand die Spitze erreicht hat, führt der einzige Weg nach unten.“ Intern gebe es auch Unzufriedenheit über den Umgang mit den USA, da erst eine harte Linie gefahren und später klein beigegeben wurde.

Der Handelskrieg, die Ungewissheit im Verhältnis zu Washington, der Atomkonflikt mit Nordkorea, die Spannungen zwischen dem China-Freund Pakistan und dem China-Rivalen Indien sowie wachsende Unsicherheiten und Populismus in vielen Ländern, der sich auch gegen China richtet, seien die Herausforderungen für Xi, sagt Wu Qiang, ehemals Politikprofessor der renommierten Tsinghua-Universität.

„Derweil gibt es Druck aus der Partei“, verweist auch er auf die absolute Macht des Präsidenten. „Die Spannungen zwischen der traditionellen Bürokratie und seinem Ein-Mann-System zeigen sich auf verschiedene Weisen.“

Viel wird spekuliert, warum der Parteichef das vierte Plenum des Zentralkomitees, das eigentlich schon im Vorjahr stattfinden sollte, immer noch nicht einberufen hat. „Die Verschiebung deutet darauf hin, dass die hohen Ebenen sicherlich eine ganze Menge Meinungsverschiedenheiten mit Xi haben, auch wenn es niemals der Öffentlichkeit gezeigt wird“, glaubt Wu Qiang.

Zu allem Unglück geht es mit dem Wirtschaftswachstum weiter bergab. „Es ist chaotisch“, sagt der Professor. „Aus diesem Grund wird sich der Volkskongress auf die wirtschaftliche Stabilität konzentrieren.“ Es wird erwartet, dass Premier Li Keqiang in seinem Arbeitsbericht zum Auftakt der Sitzung viel von Reformen reden wird. Schon um sich nach einer Einigung im Handelskonflikt mit den USA nicht dem Vorwurf auszusetzen, auf Druck von US-Präsident Donald Trump zu handeln.

Der Handelskrieg hat Chinas Wirtschaft zugesetzt. Auch der Kampf gegen die überhöhte Verschuldung drückt das Wachstum. Es war mit 6,6 Prozent im vergangenen Jahr so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Der Rückgang schmerzt stärker als es die offiziellen Zahlen offenbaren. Einige Experten spekulieren, dass es in Wahrheit nur halb soviel sein könnte. Die Sorge vor Arbeitslosigkeit wächst.

Schon vor dem Neujahrsfest waren viele Arbeiter früher in die Ferien geschickt worden. Viele bleiben erst einmal in ihren Heimatdörfern, weil es nicht mehr genug Jobs in den Städten gibt. In seinem Arbeitsbericht wird der Premier wohl auch eine noch niedrigere Wachstumserwartung für dieses Jahr äußern: Vielleicht nur noch sechs Prozent. Er wird aufpassen müssen, dass er nicht allzu pessimistisch klingt, um nicht die Zuversicht zunichte zu machen.

Mit Blick auf Handelsstreit und Staatsverschuldung warnt Katja Drinhausen vom China-Institut Merics in Berlin: „Sollten diese Faktoren zu Einsparungen und Insolvenzen und Massenentlassungen führen, könnte das eine Welle von Protesten entfachen.“ Auf dem Volkskongress werde es daher „in erster Linie darum gehen, das Vertrauen der Bevölkerung zu stärken, dass es wirtschaftlich weiter aufwärts geht“.