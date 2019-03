Streit in Wien-Meidling eskalierte auf Straße - vier Festnahmen

Wien (APA) - Weil ein 38-jähriger Mann seine betrunkene Freundin geohrfeigt haben soll, ist Sonntagfrüh in Wien-Meidling ein Streit auf offener Straße eskaliert. Polizisten schritten ein und nahmen vier Beteiligte nach heftigen Auseinandersetzungen fest.

Zu dem Konflikt kam es gegen 5.45 Uhr in der Ruckergasse. Die Funkstreifenbesatzung „Ludwig/1“ der Polizeiinspektion Hufelandgasse wurde alarmiert, weil laut Augenzeugen eine Frau auf der Straße lag. Polizisten fanden eine 29-jährige Bulgarin, auf dem Gehsteig sitzend und augenscheinlich alkoholisiert. Neben ihr befand sich ihr 38-jähriger männlicher Begleiter aus der Türkei.

Als mehrere Zeugen den Beamten sagte, er hätte sie geohrfeigt, eskalierte die Auseinandersetzung. Das Paar bestritt die Anschuldigungen und geriet mit den Zeugen in einen heftigen Streit. Sörös zufolge brüllten zahlreiche Beteiligte einander in türkischer Sprache an. Vor allem zwei Männer, 22 und 34 Jahre alt und österreichische Staatsbürger mit türkischen bzw. iranischen Wurzeln, taten sich dabei hervor und wurden aggressiv. Obwohl die Polizisten Verstärkung anforderten und sich letztlich acht Beamte am Ort des Geschehens befanden, war es laut Sörös so, als würden die Polizisten gar nicht existieren.

Letztlich nahmen die Beamten vier Beteiligte fest: die Frau und ihren Gefährten und die beiden aggressiven Zeugen. Ganz friktionsfrei dürfte auch die Festnahme nicht abgelaufen sein. Ein Polizist verletzte sich am Daumen und konnte den Dienst nicht fortsetzen.