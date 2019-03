Wiener Börse (Mittag) - ATX tendiert freundlich

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Die Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt hatte die asiatischen Börsen beflügelt, bei den europäischen Börsen blieben nachhaltige Impulse allerdings aus.

Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.071,14 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 9,44 Punkten bzw. 0,31 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,04 Prozent, FTSE-100/London +0,44 Prozent und CAC-40/Paris +0,52 Prozent.

Datenseitig standen die Erzeugerpreise der Industrie im Fokus. Diese stiegen in der EU im Jänner gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Österreich lag genau im EU-Durchschnitt. In der Eurozone wurde eine Teuerung um 0,4 Prozent verzeichnet. Damit gab es nach dem Preiseinbruch im Dezember 2018 von 0,9 Prozent in der EU und von 0,8 Prozent im Währungsgebiet wieder ein deutliches Plus. Österreichs Plus betrug im Jahresabstand 2,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten gewannen die Aktien von Immofinanz um 0,92 Prozent. Der Immobilienkonzern steigerte den Vermietungsgrad seines Bestandsportfolios im Geschäftsjahr 2018 auf eine neue Rekordmarke von 95,8 Prozent. Das entsprach einem Zuwachs um 1,6 Prozentpunkte im Jahresabstand bzw. um 6,2 Prozentpunkte auf Zwei-Jahres-Sicht. Per Ende September waren es 94,5 Prozent gewesen.

Auch die Porr-Werte stiegen um 1,37 Prozent. Der heimische Baukonzern übernimmt die niederösterreichische Brunnenbaufirma Reisinger. Die grundsätzliche Einigung mit den Eigentümern des Familienbetriebs sei im Februar erfolgt, im April soll der Kauf abgeschlossen werden.

Ans Ende der Kurstafel fielen hingegen die Aktien von EVN. Sie fielen mit einem Minus von 1,98 so tief wie fast seit Jahresbeginn nicht mehr.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen Mittag bei 3.084,80 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.063,79 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,32 Prozent höher bei 1.549,44 Punkten. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 753.514 (Vortag: 1.086.826) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 18,72 (29,40) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 110.884 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 3,09 Mio. Euro entspricht.

