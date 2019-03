Trawöger neuer Künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz

Linz (APA) - Norbert Trawöger, bisher Leiter der Dramaturgie und Kommunikation, ist seit März 2019 Künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz. Er löst Heribert Schröder ab, der nach 18 Jahren in dieser Position als Generalsekretär in die Leitung der Oberösterreichischen Theater- und Orchester GmbH wechselt. Das berichtete das Bruckner Orchester in einer Pressemitteilung am Montag.

Schröder wird in seiner neuen Funktion - in Altersteilzeit - die Projektleitung für die Einführung eines neuen Qualitätsmanagement-Systems übernehmen. Trawöger war seit 2017 persönlicher Referent des Chefdirigenten Markus Poschner und wird auf dessen sowie des Betriebsrats Wunsch neuer Künstlerischer Direktor. Zudem ist der Flötist seit 2013 Intendant des Kepler Salon in Linz.