27-Jähriger soll Drogen um 10.000 Euro verkauft haben

Klagenfurt (APA) - Die Polizei hat einem 27-jährigen Mann den Verkauf von einem Kilogramm Cannabis nachgewiesen. Er soll damit 10.000 Euro Erlös erwirtschaftet haben, hieß es in einer Aussendung am Montag. Der Afghane soll das Suchtgift an zumindest zehn Abnehmer verkauft haben, unter ihnen ist auch ein 15-jähriges Mädchen. Der Verdächtige befindet sich seit seiner Festnahme im Februar in Untersuchungshaft.