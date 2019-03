Leitbörsen in Fernost schließen einheitlich mit Kursgewinnen

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost sind am Montag deutlich befestigt aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann 219,35 Zähler oder 1,02 Prozent auf 21.822,04 Punkte. In Hongkong stieg der Hang Seng Index um 147,42 Zähler (plus 0,51 Prozent) auf 28.959,59 Einheiten.

Der Shanghai Composite kletterte um 33,57 Punkte oder 1,12 Prozent auf 3.027,58 Zähler und erreichte damit den höchsten Stand seit Juni 2018.

Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sorgten für Optimismus an den Märkten. Wie das „Wall Street Journal“ am Sonntag berichtete, könnten die Staatschefs der beiden Staaten noch im März einen Vertrag zur Beilegung des Handelsstreits unterzeichnen. Peking soll angeboten haben, die Zölle auf US-amerikanische Importe in Produktkategorien von Chemikalien bis Fahrzeugen zu senken. Die USA sollen unterdessen erwägen, einen Großteil der 2018 eingeführten Strafzölle auf chinesische Güter aufzuheben.

Auch der australische Aktienmarkt zeigte sich im grünen Bereich. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 28,7 Zähler oder 0,46 Prozent auf 6.302,50 Einheiten. In Indien blieben die Börsen unterdessen wegen eines Feiertages geschlossen.

Die australische Regierung unterzeichnete am Montag nach fast zehnjährigen Verhandlungen ein Freihandelsabkommen mit Indonesien. Dadurch werden Zölle nach und nach aufgehoben, wovon insbesondere die Auto- und Textilindustrie sowie die Landwirtschaft profitieren soll.

Branchenseitig konnten in Sydney vor allem die Werte aus dem Bergbau zulegen: Rio Tinto stiegen um 1,59 Prozent, BHP Billiton um 1,18 Prozent und die Aktien der Fortescue Metals Group kletterten gar um 6,86 Prozent.