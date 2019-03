China soll Senkung der Mehrwertsteuer planen - Bericht

Peking (APA/Reuters) - China plant einem Medienbericht zufolge eine weitere Steuerentlastung. Die Mehrwertsteuer für die Industrie solle um drei Prozentpunkte gesenkt werden, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Der Schritt werde womöglich bereits in dieser Woche angekündigt.

Die Mehrwertsteuer für die Industrie liegt aktuell bei 16 Prozent. In anderen Bereichen ist sie geringer. Im Dienstleistungssektor sind es sechs Prozent.

Eine Mehrwertsteuerreduzierung war in Politikkreisen angesichts der Konjunkturabkühlung erwartet worden. Die Regierung in Peking hat bereits allgemein Steuererleichterungen in Aussicht gestellt. Dadurch sollen die Belastungen für kleine und mittelgroße Firmen um umgerechnet rund 26 Mrd. Euro (200 Mrd. Yuan) pro Jahr verringert werden, wie Finanzminister Liu Kun im Jänner sagte. Ministerpräsident Li Keqiang wird auf dem am Dienstag beginnenden Jahrestreffen des Volkskongresses seinen Arbeitsbericht vorlegen. Insbesondere sollen die Parlamentarier erfahren, mit welchen Maßnahmen die Staatsführung die derzeit schwächelnde Wirtschaft stützen will.