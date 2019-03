Schwimmen: Auböck mit starken Zeiten bei US-College-Rennen

Iowa City (Iowa) (APA) - Österreichs Kraul-Ass Felix Auböck hat vergangene Woche bei College-Rennen in den USA aufgezeigt. Der 22-Jährige von der Universität Michigan blieb bei seinen Siegen bei den Big Ten Conference Finals in Iowa City über 500 Yards in 4:09,37 Min. und über eine Meile in 14:29,58 jeweils nur knapp über seinen persönlichen Bestleistungen. In vier Wochen folgen die nationalen US-College-Meisterschaften.