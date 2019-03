Brexit - Barclay und Cox am Dienstag wieder bei Barnier

Brüssel (APA) - In den Brexit-Verhandlungen treten möglicherweise erste Ermüdungserscheinungen auf. Ungeachtet dessen treffen am (morgigen) Dienstag neuerlich Brexit-Minister Stephen Barclay und der britische Generalstaatsanwalt und Brexit-Unterhändler Geoffrey Cox in Brüssel mit EU-Chefverhandler Michel Barnier zusammen. Im Vorfeld hieß es, dass die Briten die Forderung nach einer Backstop-Frist aufgeben könnten.

Seitens der Kommission gab es zu den jüngsten Entwicklungen am Montag keinen Kommentar. Cox soll auch die Forderung nach einem einseitigen Ausstiegsmechanismus Großbritanniens aufgegeben haben. Damit scheinen die Chancen für einen Durchbruch in der irisch-nordirischen Grenzfrage gestiegen zu sein.

Ob das reicht, damit die britische Premierministerin Theresa May bis 12. März ihren mit der EU ausverhandelten Deal nach mehrmaligem Anlauf doch noch durchs Parlament in London bringt, ist noch offen. Selbst wenn dies gelingt, scheint aber nach letzten Entwicklungen eine zumindest kurzfristige Verschiebung des Brexit um zwei Monate wahrscheinlicher zu werden. Offiziell soll Großbritannien am 29. März die EU verlassen.