50-Jähriger im Bezirk Amstetten mit Traktor tödlich verunglückt

Ybbsitz (APA) - In Ybbsitz (Bezirk Amstetten) ist am Wochenende ein 50-Jähriger mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war die Zugmaschine von einer Forststraße abgerutscht und in eine Rinne gestürzt. Der Lenker wurde eingeklemmt.

Laut Polizei war der Mann am Samstagnachmittag bei Forstarbeiten mit dem Traktor festgesessen. Der Unfall passierte beim Versuch, die Maschine wieder freizubekommen. Der Verunglückte wurde von seinem 20-jährigen Sohn gefunden. Jede Hilfe kam zu spät.