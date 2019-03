Mit Heroin gedealt: Kärntner und Mutter zu Haftstrafen verurteilt

Klagenfurt (APA) - Wegen Suchtgifthandels ist am Montag ein 39-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt verurteilt worden. Der mehrfach vorbestrafte Mann fasste vier Jahre Haft aus. Die 64-jährige Mutter des Mannes, die in die Drogengeschäfte verwickelt war, wurde zu einem Jahr Haft verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Was die in Umlauf gebrachte Menge der Drogen angeht, wurde die Grenzmenge um das 31-fache überschritten: Fast 600 Gramm Heroin, mehr als 200 Gramm Cannabiskraut, etwas Kokain und verschiedene Tabletten (Bupensan, Subutex und Vendal) wurden verkauft. Richter Christian Liebhauser-Karl sprach die Mutter wegen des Verbrechens der Vorbereitung von Suchtgifthandel schuldig: Sie hatte die Drogen, die später von ihrem Sohn verkauft wurden, in ihrem Zimmer verstaut.