E-Control-Kritik an Kunden-Ablehnung wegen „Kapazitätsproblemen“

Wien (APA) - Vom Energieregulator E-Control gibt es Kritik an der Ablehnung neuer Kunden durch Energielieferanten mit dem Argument von Kapazitätsproblemen. Werbe ein Anbieter und wolle neue Kunden gewinnen, lehne den Kunden aber dann mit einer derartigen Begründung ab, „muss man sich die Frage stellen: Ist die Werbung überhaupt in dieser Form zulässig gewesen?“, so Vorstandsdirektor Wolfgang Urbantschitsch.

Anlass für das Statement des E-Control-Vorstandsdirektors im Ö1-Konsumentenmagazin „Help“ am Wochenende war die Beschwerde eines von Anbieter TopEnergy ablehnten Kunden. Seine Bestellung wurde der Sendung zufolge nämlich „aufgrund von Mangel an internen Kapazitäten“ vom Unternehmen mit Sitz in Wien und Wurzeln in Kärnten abgelehnt.

Der Redaktion des Magazins sind mehrere Fälle bekannt, in denen TopEnergy-Neukunden ablehnt wurden. „Help“-Jurist Sebastian Schumacher meinte dazu, das Unternehmen könne sich hier nicht auf Vertragsfreiheit berufen, Grundlage seien die eigenen Geschäftsbedingungen. „Durch die Unterschrift des Konsumenten kam bereits ein rechtskräftiger Vertrag zustande“, so der Anwalt der Kanzlei Schumacher. TopEnergy behalte sich zwar Gründe für den Vertragsrücktritt vor, aber keiner der in den AGB definierten Rücktrittsgründen könne im konkreten Fall geltend gemacht werden. Mangelnde Kapazitäten seien nicht angeführt. „Alleine der Umstand, dass man mit einem Kunden nun doch kein Vertragsverhältnis eingehen will, rechtfertigt einen Rücktritt nicht“, so der Anwalt.

TopEnergy soll dem Bericht zufolge inzwischen angegeben haben, die Kundenakquise einzustellen. Aus dem Tarif-Kalkulator des Energieregulators sei das Angebot von TopEnergy laut E-Control mittlerweile entfernt. Eine Anfrage der APA beim Unternehmen blieb vorerst unbeantwortet.

