Niederösterreicher feuerte mit Schreckschusspistole aus Auto

Grafenegg (APA) - Bei Grafenegg (Bezirk Krems-Land) hat am Freitagnachmittag ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusspistole aus einem Auto in Richtung eines anderen Pkw gefeuert. Er wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion am folgenden Tag ausgeforscht. Der junge Mann wird der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Der Zwischenfall hatte sich im Kreuzungsbereich zweier Landesstraßen zugetragen, berichtete die Polizei. Ein 30-Jähriger gab an, dass der Lenker eines anderen Pkw eine Pistole aus dem Fahrzeug gehalten und einen Schuss in annähernd seine Richtung abgegeben habe. Die Männer waren zuvor schon einige Zeit hintereinander unterwegs gewesen.

Dabei sei es immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen. Der am Samstag ausgeforschte junge Mann soll Schlangenlinien gefahren sein. Der 30-Jährige habe mehrmals den Abstand verringert. Nach dem Schuss alarmierte er umgehend die Polizei.

Beamte fanden die Hülse einer Schreckschusspistole und leiteten weitere Ermittlungen ein. Aufgrund der Kfz-Beschreibung hielten Uniformierte einen Pkw an, auf den die vorliegende Beschreibung zutraf. Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Tulln war bei der Einvernahme zu den Vorwürfen geständig.