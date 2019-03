Delivery Hero steigt bei indischem Essenlieferdienst Zomato ein

Berlin (APA/Reuters/dpa) - Der deutsche Essenlieferdienst Delivery Hero beteiligt sich an dem indischen Wettbewerber Zomato und kauft dessen Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es würden rund 50 Mio. Dollar (44 Mio. Euro) in Zomato investiert, teilte das Unternehmen mit. Damit gehöre man zu den zehn größten Anteilseignern. Auch Alibaba ist an dem mit mehr als 1 Mrd. Dollar bewerteten Unternehmen beteiligt.

Durch die Übernahme der Sparte im Nahen Osten will Delivery Hero seine dortige Marktführerschaft ausbauen. Das seit Juni im MDax gelistete Unternehmen will durch das Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika seinen Umsatz um monatlich 2 Mio. US-Dollar ausbauen. Erst im Dezember hatte das in mehr als 40 Ländern aktive Unternehmen sein Deutschlandgeschäft an die niederländische Lieferando-Mutter Takeaway verkauft. Delivery Hero ist mit den Marken Foodora sowie Mjam in Österreich tätig.

