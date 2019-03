Puma-Aktie soll mit Aktiensplit billiger werden

Herzogenaurach (APA/Reuters) - Der deutsche Sportartikelhersteller Puma will seine rund 500 Euro teuren Aktien auch für Kleinanleger leichter handelbar machen. Die Hauptversammlung am 18. April soll über einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 entscheiden, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte.

Stimmt sie wie erwartet zu, bekämen alle Aktionäre für jeden Anteilsschein zehn Stück ins Depot gebucht. Der Kurs dürfte entsprechend auf etwa ein Zehntel zurückgehen. Die Puma-Aktie ist mit 505 Euro mit Abstand das teuerste Papier im Nebenwerteindex MDax. In den drei großen deutschen Börsenindizes kosten nur Rational-Aktien mit 578 Euro mehr.

