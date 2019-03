Bayern lockert Zugangsbeschränkungen für Flüchtlinge auf Arbeitsmarkt

München (APA/dpa) - Flüchtlingen in Bayern wird ab sofort der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Damit setzt die bayerische Staatsregierung eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte am Montag, dass die Ausländerbehörden „ab sofort“ besondere Integrationsleistungen berücksichtigen können, wenn sie darüber entscheiden, ob jemand eine Berufsausbildung beginnen darf.

Demnach sollen zum Beispiel die Geflüchteten von der Regel profitieren, die überdurchschnittliche Schulleistungen vorweisen können. „Auch wer ein besonderes bürgerschaftliches Engagement an den Tag gelegt hat, soll profitieren“, sagte CSU-Politiker Herrmann.

Mit der Regelung reagiert die Koalition in Bayern auch auf Kritik aus der Wirtschaft. In den vergangenen Jahren hatten viele Unternehmen die hohen Hürden für Flüchtlinge auf dem Weg in eine Ausbildung kritisiert.

Bayern ist das flächenmäßig größte deutsche Bundesland und hat nach Nordrhein-Westfalen mit 13 Millionen Bürgern die zweitmeisten Einwohner. Es ist zugleich das reichste Bundesland.

Bei der Landtagswahl am 14. Oktober büßten die deutschen Christsozialen ihre absolute Mehrheit im Parlament in München ein. Sie regieren jetzt in einer Koalition mit den Freien Wählern, die ebenfalls zum konservativen Parteienspektrum zählen.